Salvatore trovato morto a 23 anni, gli amici: “Un amico ed un tifoso speciale”

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Ieri pomeriggio, un giovane 23enne, Salvatore Salzillo, è stato trovato morto nel cortile di casa in via Cimarosa.

A dare l’allarme sono stati i parenti. Purtroppo i soccorsi sono stati inutili: all’arrivo dei sanitari del 118 il giovane era già morto.

Salvatore era un gran tifoso dell’Inter ed era iscritto all’Inter Club del suo paese, Santa Maria Capuavetere. Tutti i suoi amici e la comunità di Santa Maria Capuavetere sono sotto choc. I suoi compagni del direttivo Inter Club Santa Maria Capua Vetere hanno dedicato un post Facebook in segno della sua memoria:

“”Salvatore stamattina ha deciso di lasciarci. È difficile anche scrivere. Un socio da sempre, un amico perbene, un tifoso speciale.

Fin dai primi giorni della nostra costituzione, hai condiviso con noi i valori della sana passione sportiva.

Hai esultato, hai pianto, hai seguito la tua squadra del cuore in ogni dove, hai urlato in sede per ogni goal, hai voluto essere presente in ogni evento. Un vero neroazzurro! Vivamente addolorati per l’improvvisa scomparsa manifestiamo ai familiari sentimenti di profondo cordoglio.