SANT’ANTIMO – Sant’ Antimo, operazione Terra dei Fuochi: sequestri e controlli della Polizia Locale. Non si fermano le operazioni di tutela della salute dei cittadini da parte della Polizia Locale di Sant’Antimo diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli .

Avviate numerose attività di controllo e monitoraggio del territorio finalizzate a reprimere e contrastare vari fenomeni tra cui la problematica che da tempo affligge le zone di Napoli Nord la cosidetta TERRA DEI FUOCHI . Dopo i numerosi sequestri effettuati per abbandono di rifiuti pericolosi anche di lastre contenenti amianto con relativa denuncia a carico cittadini incivili e le informative a carico di cittadini per lancio di sacchetto selvaggio,gli Agenti della Polizia Locale diretti personalmente dal Comandante Piricelli nell’effettuare specifici controlli in località Via Fiorelli strada ubicata nelle vicinanze della stazione delle Ferrovie dello Stato hanno constatato che una fabbrica di lavorazione del ferro operante sul territorio era aperta da svariati anni ed operava in dispregio alle normative vigenti in materia,priva di autorizzazione all’emissione in atmosfera,autorizzazione allo scarico delle acque reflue,registro di carico e carico e formulari dai quali si evince il destino finale dei rifiuti.

L’azienda di circa 500 mq ubicata nei pressi di abitazioni è stata posta sotto sequestro di Polizia Giudiziaria, il proprietario è denunciato all’Autorità Giudiziaria elevate sanzioni per circa 24000 euro.Intensificati i controlli nell’ambito del settore legato alle attività commerciali Inoltre sono stati elevati numerosi verbali per infrazioni al Codice della Strada . Il monitoraggio del territorio finalizzato a prevenire e reprimere gli abusi continua anche in altri settori .

