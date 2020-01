Scappano all’Alt e puntano pistola contro la Polizia: arrestati 2 giovanissimi

NAPOLI – Ieri notte, agenti di Polizia del Commissariato Montecalvario presenti presso l’Ospedale dei Pellegrini nell’ambito di un dispositivo attuato per la notte di Capodanno hanno notato uno scooter che stava percorrendo la strada a forte velocità mettendo in pericolo l’incolumità dei passanti.

In quel momento la Centrale Operativa ha segnalato che proprio in quella zona vi erano due giovani armati a bordo di un motociclo. I poliziotti sono così intervenuti per fermarli quando uno dei due, per guadagnare la fuga, ha estratto una pistola puntandola contro gli agenti.

Dopo una colluttazione, i poliziotti sono riusciti a bloccarli e li hanno trovati in possesso di un revolver con matricola abrasa e 16 cartucce calibro 38. I due, Simeone Montanino e Giovanni Antuoni, di 20 e 19 anni, napoletani con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione abusiva di arma clandestina, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

COMUNICATO STAMPA

