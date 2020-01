Scomparsa di Luigi Favoloso, il legale dell’ex su Instagram: “Nina Moric non c’entra”

E’ scomparso da casa da circa 10 giorni Luigi Mario Favoloso, 31 anni, ex fidanzato della modella Nina Moric e partecipante del Grande Fratello 2018. A denunciare l’accaduto il fotografo Alex Fiumara, che scrive sul suo profilo Facebook: «La scomparsa secondo la denuncia formalizzata dalla mamma con cui sono in contatto telefonico, risalirebbe al 29 dicembre da Torre Del Greco, si è allontanato senza documenti , senza auto e senza effetti personali.

Se qualcuno lo vedesse mi contatti subito su messenger. Condividete più possibile perché la famiglia è in comprensibile angoscia, idem i suoi amici me compreso». La scomparsa di Luigi è stata denunciata al commissariato di polizia di Torre Del Greco.

Intanto Nina Moric sulla scomparsa del suo ex ha pubblicato una storia su Instagram dicendo la sua: “Volevo ricordarvi che l’amore è rimanere e non sparire (apposta) e far preoccupare i suoi cari con lo scopo di vedere se uno ci tiene… per me questo si chiama egoismo”.

Intanto la mamma ha dichiarato: “Nell’ultimo periodo Luigi era angosciato. Il 26 dicembre abbiamo passato tutta la giornata a casa, a guardare la tv, senza uscire. Mi aveva confessato di voler stare solo perché era giù di morale a causa di una lite con Nina Moric”, ha rivelato la Fiorentino ai microfoni di Storie Italiane, aggiungendo: “Ho paura che sia successo qualcosa. Non mi interessa quello che pensa Nina. Questi pettegolezzi che fa non mi interessano. Se fosse stato come dice lei Luigi me l’avrebbe detto. Non importa dove sia,spero stia bene. Voglio sapere questo”.

Intanto sul profilo instagram di Nina Moric, poche ore fa, spunta un post anche nome dell’avvocato della showgirl: ” In nome e per conto della mia cliente signora Nina Moric, sono a comunicare ai media interessati che la stessa non ha nessuna conoscenza nè coinvolgimento alcuno con la presunta asserita scomparsa del signor Luigi Maario Favoloso. Ogni coinvolgimento con la stessa risulta inappropriato, non continente e potenzialmente della di lei immagine. Si chiedi, pertanto, che la signora Moric non venga menzionata in relazione alla presunta scomparsa del Favoloso e nè a qualsivoglia notizia che lo riguardi.

Avvocato Solange Marchignoli

