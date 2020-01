Scoperto a sversare rifiuti speciali illegalmente: carabinieri sequestrano intera area

By Alessandra Chianese

CASERTANO – I militari appartenenti alla Stazione Carabinieri Forestale di Pietramelara (CE), durante un servizio di perlustrazione e controllo del territorio, in comune di Baia e Latina, hanno notato a distanza un trattore con carrello a traino carico di materiale vegetale provenienti da potature che si dirigeva su un’area retrostante il locale campo sportivo Comunale.

Nei pochi minuti che sono occorsi per raggiungerlo, hanno rinvenuto l’autista del mezzo agricolo mentre stava smaltendo sul suolo il contenuto del carrello.

Dopo aver proceduto ad identificare il trasgressore sono stati posti in essere accertamenti sulla titolarità del suolo interessato dall’illecito smaltimento di rifiuti speciali che è risultato essere di proprietà Comunale.

I successivi immediati accertamenti hanno evidenziato che l’area non era autorizzata per lo stoccaggio dei residui vegetali e né come deposito temporaneo di rifiuti.

I predetti militari hanno proceduto al sequestro del mezzo del agricolo e dell’area interessata dall’illecito smaltimento di rifiuti, al fine di evitare che il reato di gestione illecita di rifiuti speciali venisse portato ad ulteriori conseguenze.

