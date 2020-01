Scoperto ad interrare droga nel terreno: arrestato pregiudicato di 50 anni

CASTEL VOLTURNO – Continua, incessante, la lotta al purtroppo sempre fiorente mercato dello spaccio di droga da parte degli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castel Volturno, diretto dal Dr. L. GRAZIANO, che nella serata di ieri hanno arrestato L.J.P., haitiano di anni 50 s.f.d., sorpreso in possesso di sostanza stupefacente e di oltre 1000 euro in contanti, provento dell’illecita attività, cui lo straniero, già denunciato in passato per il medesimo reato, sembra essere stabilmente dedito.

L’eccellente risultato è maturato grazie al mai domito spirito di sacrificio degli agenti del Commissariato che, nella tarda mattinata di ieri, eludendo la nutrita presenza di stranieri extracomunitari, s’appostavano all’interno di un fabbricato in stato di abbandono poco distante dai “famigerati palazzi Grimaldi”, luogo noto alle forze dell’ordine per i numerosi arresti operati nel corso degli anni proprio in tema di spaccio di droga.

Dopo alcune ore, gli agenti, che con grande professionalità avevano dissimulato la loro presenza, notavano uno straniero di colore che, dopo essersi guardato intorno, dall’inguine, estraeva una busta in cellophane e raggiunto un luogo riparato poco distante, scavava una buca nel terreno all’interno della quale interrava la busta, per poi ricoprirla.

I poliziotti, quindi, ritenendo che l’uomo avesse occultato della droga, raggiungevano questi, che nel frattempo stava parlando con un giovane, verosimilmente per contrattare una cessione di stupefacente, ma una volta qualificatisi, i due si davano a precipitosa fuga ma mentre il giovane faceva perdere le sue tracce, lo straniero, prontamente rincorso, veniva bloccato e indosso a lui, nell’immediatezza, veniva rinvenuta la non trascurabile somma di 1.075 euro, certamente frutto dell’attività di spaccio. Sul posto interveniva anche la pattuglia della Squadra Volante, nel frattempo contatta, e una volta giunta gli agenti effettuavano un’ispezione nel posto dove avevano poco prima visto interrare la busta e una volta trovatala, al suo interno rinvenivano numerosi involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, eroina e marijuana,

per un peso complessivo di circa 20 gr..

Lo straniero, poi identificato per L.J.P., haitiano 50enne, già gravato da precedenti di polizia per lo stesso reato, veniva tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio della sostanza rinvenuta e sequestrata, unitamente al denaro frutto dell’illecità attività.

