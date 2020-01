Non ancora chiara la dinamica dei fatti. Potrebbero essere state la fitta nebbia e la strada ghiacciata a causare l’incidente. Indagini in corso.

GERMANIA – Scuolabus esce fuori strada e precipita in un torrente: morti 2 bambini, 20 i feriti.

Il tragico incidente ha avuto luogo a Turingia, in Germania. Intorno alle 7.30, uno scuolabus con a bordo più di 20 bambini era diretto da Eisenach alla scuola elementare Berka vr dem Hainich. Improvvisamente, probabilmente a causa della fitta nebbia e per la strada ghiacciata, il conducente ha perso il controllo del mezzo che è scivolato in un pendio, finendo in un torrone.

Lo schianto ha causato, come riferisce la Dpa, la morte di 2 piccoli studenti, entrambi di 8 anni, presenti sullo scuolabus. Gli altri 20 bambini insieme all’autista hanno riportato gravi ferite. Cinque risulterebbero in fin di vita.

Pare che un bambino sia rimasto incastrato nelle lamiere. In corso ancora le operazioni di soccorso, mentre la polizia ha avviato delle indagini per cercare di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

L’incidente è il secondo nella giornata di oggi. Sempre in Germania, nella zona di Baviera, poche ore prima sempre uno scuolabus era uscito fuori strada causando il ferimento lieve di 9 bambini. Si attendono eventuali aggiornamenti.

