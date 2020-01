Secondigliano – Melito, l’ultimo saluto a Peppe: era noto come “O’ Russo d”e quatt vie”

NAPOLI/MELITO – Secondigliano piange Giuseppe Russo, 46 anni, detto “O’ Russo d”e quatt vie”. L’uomo, infatti, era noto come “il lavavetri del quadrivio di Secondigliano”, proprio per la mansione che svolgeva per tirare avanti. Da tutti descritto come una persona educata e che non insisteva mai nel pretendere monete, Giuseppe lascia un grande vuoto tra tutti quelli che lo conoscevano. Russo sarebbe morto, secondo alcuni testimoni, a causa di un’infarto. Peppe lascia un grande vuoto in chi lo ha conosciuto, che siano automobilisti di passaggio o persone che con lui hanno condiviso esperienze di vita. I funerali avranno luogo oggi alle 12:30 presso la Parrocchia Santa Maria delle Grazie a Melito di Napoli.

FOTO: PAGINA FACEBOOK SECONDILLYANUM