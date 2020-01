Scandalo a Licola, due uomini beccati a fare sesso a ridosso della spiaggia

By Antonio Galluccio

I due sono stati scoperti da una persona che stava passeggiando in zona e ha deciso di denunciare il fatto

LICOLA – Una coppia di uomini è stata vista e fotografata mentre faceva sesso a ridosso della spiaggia di Licola.

I due amanti focosi sono stati scoperti da una persona che stava passeggiando in zona che quando ha visto i due, ha deciso di fotografarli per denunciare la questione

L’amplesso si è consumato all’interno della foresta di Cuma, riserva integrale del parco naturale dei Campi Flegrei.

Quella zona non è nuova a scene del genere visto che in particolari siti “hot” viene definito come area di incontri di scambisti.

Già alcuni anni fa ci furono scene del genere che vennero riprese da alcune persone che passavano di li.

fonte: Campi Flegrei News