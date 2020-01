Sesso col capo oppure licenziamento, choc a Licola: arrestato l’orco

POZZUOLI – E’ stato messo in carcere e dovrà scontare una pena residua di 5 anni, 3 mesi e 26 giorni di reclusione, l’orco di 57 anni che ha stuprato nel suo ufficio due commesse del negozio. Le vittime venivano costrette a soddisfare le fantasie erotiche del loro datore di lavoro, pena la perdita del posto.

L’incubo per due giovani dipendenti di un negozio di bricolage è durato per mesi, finché non trovarono il coraggio di denunciare le violenze subite ai carabinieri. L’uomo, secondo quanto riporta il sito locale Cronaca Flegrea, è stato raggiunto in località San Martino dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli in seguito a un ordine di esecuzione in carcere arrivato dopo la sentenza della corte di cassazione che ha confermato la pena a sei anni e sei mesi inflitta nel 2016 dal tribunale di Napoli. L’orco dovrà scontare un residuo di pena di 5 anni, 3 mesi e 26 giorni di reclusione.