Sfruttamento del lavoro minorile in un bar nel napoletano: il servizio di “Striscia”

Il servizio di Luca Abete ha evidenziato la presenza di un bambino di 12 anni come barista in una struttura nel napoletano

NAPOLETANO – Ennesimo servizio di Luca Abete che evidenzia irregolarità sul territorio napoletano quello andato in onda su Canale 5 per “Striscia la notizia”: l’inviato del tg satirico ha scoperto la presenza di un barista di soli 12 anni all’interno di una struttura. Il minorenne è stato visto mentre preparava diverse bevande per i clienti, offrendo anche consigli sui prodotti offerti dal bar. Alla domanda sulla sua età, il bimbo risponde di avere 12 anni, di frequentare la scuola ma di iniziare a studiare solo nel tardo pomeriggio, ossia intorno alle 7, in quanto prima è impegnato a lavoro.

Nonostante la giovanissima età, svolge anche altre mansioni tra cui le consegne a domicilio, guidando senza casco un mezzo elettrico, tenendo con una mano caffè e bicchierini di plastica e utilizzando l’altra per accelerare per le strade.

Nel momento in cui Abete tenta di parlare con i titolari del bar in merito a questa vicenda, evidenziando la stranezza presenza di un bambino a lavoro e la pericolosità delle consegne che svolge, la situazione degenera particolarmente: un uomo inveisce violentemente contro l’inviato, dicendo di andare via immediatamente tanto da spingerlo ad allontanarsi per evitare il peggio.

