CASERTA/SARNO –Si accascia in stazione a causa di un malore: Vincenzo muore a 31 anni.

Il tragico episodio ha avuto luogo nella giornata di ieri presso la stazione di Caserta. Alcuni passeggeri, intorno alle 17, mentre erano in attesa del treno, hanno notato un uomo accasciato in un angolo. Subito, i presenti hanno richiesto l’intervento dei paramedici del 118. Al loro arrivo, però, nonostante i diversi tentativi di rianimazione non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto sono giunti anche le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini del caso.

La vittima è Vincenzo Settillo, 31enne originario di Sarno sposato da pochi mesi. Vincenzo, probabilmente, è deceduto in seguito ad un arresto cardiocircolatorio. Per confermare la causa della morte, però, bisognerà aspettare i risultati dell’autopsia sulla salma del 31enne prevista per oggi.

Nel frattempo, la tragica notizia si è diffusa in poco tempo nella comunità di Sarno, comune del salernitano, gettando amici e parenti nella sconforto. Non sono mancati i tantissimi messaggi di cordoglio sui social dalle tantissime persone che conoscevano Vincenzo.

Si attendono gli aggiornamenti dell’esame autoptico.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK