Solidarietà a Sant’Arpino: “Un km di giocattoli” regala sorprese e sorrisi ai bimbi

By redazione

Entusiasti i ragazzini che hanno esultato per la gradita sorpresa

SANT’ARPINO – Si è conclusa nel migliore dei modi la raccolta e la consegna dei giocattoli, organizzata dalle Associazioni “Noi Donne prima di tutto”, Federcasalinghe – Donne Europee in collaborazione con Libera Mente per Sant’Arpino”. Tutti i giochi donati dalla comunità santarpinese dal mese di novembre, nell’ambito dell’iniziativa “Un km di giocattoli… Quando la solidarietà è comunità”, sono stati regalati ai bambini meno fortunati, che hanno gioito per l’inaspettata sorpresa.

L’iniziativa solidale, ha dichiarato Iolanda Boerio, Presidente di “Noi Donne prima di tutto” e membro delle altre due associazioni, “è riuscita riportando il vero spirito del Natale, caratterizzato da altruismo e condivisione.

Scorgere la felicità negli occhi dei più piccoli, abbattendo le diversità economiche e sociali, è stato un regalo che abbiamo ricevuto soprattutto noi volontari.”

“Vorrei ringraziare – ha continuato la Boerio – Don Michele Manfuso, amministratore parrocchiale della Chiesa di Sant’Elpidio, che ci ha permesso di realizzare il nostro obiettivo con la distribuzione dei giocattoli. Aldo Pezzella, Presidente della Pro Loco, che ci ha ospitati nella sede come punto di raccolta giocattoli.

I tre movimenti sociali, che hanno collaborato: ‘Noi Donne Prima Di Tutto’, ‘Libera Mente per Sant’Arpino’ e ‘Federcasalinghe – Donne Europee’, il cui Capogruppo è Clara Delli Paoli.

Un ringraziamento anche a Gennaro Cicatiello e Alessandro Carfora, rispettivamente Presidente di Libera Mente e Vice presidente, quest’ultimo insieme al socio Fabiano Cicatiello, ha distribuito i giocattoli animando l’apertura della consegna indossando gli abiti di Babbo Natale.

Un ringraziamento va anche ad Arturo Martorelli e Mario Nocera, e a tutte le socie che hanno collaborato nella catalogazione e nel confezionamento dei regali, Tina Bagno, Concetta Chiariello, Iolanda Leugio, Nina Ercolano e Nicoletta Lampitelli.”

COMUNICATO STAMPA

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui