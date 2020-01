“Sono stanco, volevo solo prendere aria”: 37enne di Villaricca evade dai domiciliari

VILLARICCA – I carabinieri della stazione di Villaricca hanno arrestato per evasione Natale Capasso, 37enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Era agli arresti domiciliari per due rapine commesse a Napoli ed a Trentola Ducenta lo scorso maggio. I militari erano di pattuglia e lo hanno riconosciuto mentre passeggiava per le strade della cittadina. L’uomo ha riferito di voler prendere un po’ d’aria e di essere stanco di rimanere chiuso in casa.

Capasso è ora ristretto nelle camere di sicurezza in attesa di giudizio.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI