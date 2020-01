NAPOLI – Sorpresa a spacciare droga: arrestata 48enne con diversi precedenti. Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Capasso una donna che consegnava qualcosa a un ragazzo ricevendo in cambio una banconota. Gli agenti hanno bloccato il giovane trovandolo in possesso di circa 1 grammo di marijuana.

La donna, inizialmente rinchiusasi nella propria abitazione, ha consegnato la somma di 1.980 euro ai poliziotti che, nell’appartamento, hanno sequestrato una busta contenente circa 33 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, bustine per il confezionamento e altri 180 euro.

Flora Benedetto, 48enne napoletana con precedenti di polizia, è stata arrestata per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente.