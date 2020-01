Sorpresa dell’Epifania per i bimbi del Santobono: il circo fa visita ai piccoli pazienti

NAPOLI – “Felicità”, il nuovo spettacolo sotto il tendone itinerante del Circo Nazionale Lidia Togni con attrazioni premiate al Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, fa tappa al Santobono per portare un po’ di buonumore ai piccoli pazienti ricoverati. Vinicio Togni, figlio di Lidia e direttore artistico della produzione, ha allestito in esclusiva per un pubblico speciale, affezionato già al circo per i trascorsi eventi, alcune performance ad hoc nei reparti. Il Circo Lidia Togni è stato infatti, il 6 gennaio nei reparti dell’ ospedale pediatrico Pausillipon.

Nel corso della mattinata i vertici dell’ azienda ospedaliera hanno illustrato le attività realizzate in termini di umanizzazione delle cure e di rinnovamento tecnologico e accompagnato clown e giocolieri a diffondere il buonumore. I bambini hanno accolto con stupore e partecipazione i circensi visti come supereroi mentre sopraggiungevano dai corridoi invadendoli di colori e giochi di prestigio. La gioia dei bambini è salita alle stelle e hanno anche solo per brevi attimi, dimenticato le durissime sfide da affrontare nonostante la tenera età.

Vinicio, circense di fama internazionale, premiato anche dalla principessa Stephanie di Monaco, è da sempre sensibile ai temi sociali e si batte in prima persona per mettere il circo al servizio dell’ impegno civile. Con le sue attrazioni vuole dimostrare l’amore per le persone e gli animali mette in risalto la perfetta simbiosi tra uomo e natura.

Gli spettacoli continueranno sotto il tendone a Napoli Fuorigrotta, viale Giochi del Mediterraneo (angolo via Nuova Agnano) fino al 10 febbraio.