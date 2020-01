Sospetto caso Coronavirus a Napoli: arrivati i risultati degli esami

NAPOLI – Non è il Coronavirus la causa della polmonite del paziente di 28 ani, di nazionalità cinese, ricoverato al Cotugno. La notizia giunge direttamente da Roma, dallo Spallanzani, dove sono state fatte le verifiche sui campioni biologici inviati ieri dall’ospedale per le malattie infettive. La notizia è giunta ai sanitari del polo infettivologico campano mentre era in corso una riunione per tracciare il punto della situazione.

Un gran sospiro di sollievo per tutti, alla luce delle difficoltà – anche dal punto di vista epidemiologico, nel caso si fosse trattato di un responso positivo – di tracciare epidemiologicamente il recinto entro cui la coppia cinese si è mossa in città durante la permanenza a Napoli.

E’ stato ricoverato al Cotugno di Napoli un giovane cinese di 28 anni proveniente dalla regione dello Hubei la cui capitale è Wuhan, epicentro del focolaio epidemico. Giunto ieri mattina ai Pellegrini è stato trattenuto per circa un’ora e 45 minuti per i primi accertamenti (prelievi e radiografia) dopodiché, alla luce del responso radiografico al torace e a fronte della provenienza geografica, è stato immediatamente trasferito, tramite un’autoambulanza attrezzata del 118, all’ospedale Cotugno di Napoli.

