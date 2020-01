By Giovanna Iazzetta

Sospiro di sollievo per il piccolo Filippo, il trapianto di midollo è riuscito

BRESCIA – Riuscito il trapianto al piccolo Filippo. Un bambino di 8 mesi nato lo scorso 19 aprile a Cusano Milanino a tre mesi gli viene diagnosticata una malattia genetica rara, linfoistiocitosi emofagocitica.

Una malattia per la quale non esiste cura farmacologico ma solo un attraverso un trapianto di midollo osseo, perchè è una malattia che può essere guarita trapiantando le cellule di un individuo sano. I genitori del piccolo si attivano e attraverso i social è partita una gara di solidarietà e a dicembre prima di Natale è arrivato il regalo per Filippo.

L’operazione, avvenuta nella notte di ieri, è riuscita a comunicarlo è stata mamma Serena: “I follower di Filippo su facebook sono rimasti in piedi tutta la notte. Tutti incollati alla pagina fino a che non hanno ricevuto la buona notizia”.

fanno sapere da Admo Lombardia, l’associazione dei donatori di midollo osseo . «Ora – spiega l’Admo Lombardia – bisogna aspettare cento giorni per sapere se le cellule avranno attecchito e il corpo le assimilerà e i globuli bianchi possano salire».