Sparatoria nel napoletano: colpi di pistola contro un uomo mentre prende il caffè

ACERRA – Due colpi di pistola tra la folla in pieno centro: un uomo di 32 anni è rimasto ferito ad un gluteo, ma non è in pericolo di vita. E’successo ieri sera ad Acerra, in pieno centro.

Nessuna ipotesi è al momento esclusa: il bersaglio è stato un trentaduenne di nazionalità albanese ma con passaporto inglese, incensurato e senza precedenti penali. L’agguato è avvenuto all’interno di un noto bar del centralissimo corso Italia di Acerra, nell’hinterland napoletano.

Sul posto le volanti del commissariato.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI