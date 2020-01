By Ciro De Liddo

Avviate delle indagini per cercare di comprendere le motivazioni che hanno spinto l’uomo a commettere il gesto estremo

AVELLINESE – Sparisce di casa, 52enne viene ritrovato impiccato ad un albero.

Il tragico episodio ha avuto luogo nella giornata odierna. Un uomo, 52enne originario del Vallo di Lauro, nell’avellinese, si è tolto la vita impiccandosi.

A lanciare l’allarme alcuni familiari preoccupati nel non vedere rincasare il 52enne. A fare la scoperta, però, un passeggero che ha trovato l’uomo legato ad un albero nella località Casapiana di Quindici. Inutili tutti i tentativi di rianimazione dei paramedici del 118, per il 52enne non c’è stato niente da fare.

Le forze dell’ordine, stando a quanto riportato su IlMattino, hanno avviato delle indagini per cercare di comprendere i motivi che hanno spinto il 52enne, ex cameriere, a farla finita.

Questo è stato il secondo suicidio che ha avuto luogo nell’avellinese. Questa mattina, ad Ariano Irpino, un professore di filosofia si è tolto la vita gettandosi giù da un ponte.

