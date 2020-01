By Alessandra Chianese

Stesa nei vicoli: esplosi diversi colpi di pistola contro un’auto in sosta

NAPOLI – Stesa nel pomeriggio a Napoli: intorno alle 15, in via Concezione a Montecalvario, zona sita nei Quartieri Spagnoli, sono stati esplosi alcuni colpi di pistola.

Come riporta “Il Mattino”, sul posto intervenuti gli agenti del locale Commissariato e la Polizia Scientifica per verificare la dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione, i proiettili sarebbero stati esplosi contro una Toyota in sosta.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK