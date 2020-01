Teatro, domenica a Villaricca in scena lo spettacolo “Fosco, storia de nu matto”

E’ la storia di un uomo che fugge dalla realtà e diventa “lo scemo del paese”. Non mancheranno, però, i colpi di scena. Info su come assistere all’interno

VILLARICCA – Il 2020 del Caos Teatro di Villaricca si aprirà con lo spettacolo FOSCO (storia de nu matto), presentato dal Magnifico Visbaal Teatro, scritto, diretto e interpretato da Peppe Fonzo, accompagnato dalle musiche eseguite da Flavio Feleppa, in scena

domenica 19 gennaio alle 19.

“Fosco lu matto” è un personaggio ai margini, il pazzo-buffone che tutti deridono, sempre insultato e bastonato, un disadattato che brucia solitudine. Prima era uno come gli altri, con un lavoro, una casa, una vita monotona e integrata nella comunità, ma un giorno impazzisce e diventa “lu scemo de lu paese” e nessuno si chiede il perché anzi, pare che per tutti sia meglio così; un uomo che sceglie l’isolamento mentale per sfuggire alla desolazione dell’isolamento geografico.

Sullo sfondo le immagini di un paesino del sud non meglio identificato, un contesto in cui la durezza della vita, la difficoltà dell’ignoranza danno corpo alla storia de “nu povero cristo”.

Ma quali sono stati i motivi della sua fuga dalla realtà? E quali i suoi veri pensieri? Era davvero “pazzo” o semplicemente interpretava un ruolo?

Un attore e un fisarmonicista dialogheranno in scena per creare un’affascinante commistione sonora, linguistica e fisica; lo spettatore sarà da loro accompagnato in un viaggio che odora di cenere, di pietra, di terra, di sale e di fatica, dove le note del musicista e la voce dell’attore saranno in grado di creare e far coesistere momenti comici, drammatici, malinconici e surreali.

Domenica 19 gennaio 2020 ore 19

Magnifico Visbaal Teatro presenta

FOSCO (storia de nu matto)

Scritto, diretto e interpretato da PEPPE FONZO

Musiche FLAVIO FELEPPA

Info e prenotazioni

Caos Teatro

Via Della Libertà – 412C – 80010 – Villaricca (NA)

Cell:3284566017

Mail: [email protected]

Google maps: Caos Teatro