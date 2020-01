By Ciro De Liddo

SALERNITANO – Tenta di rubare cavi di rame da cabina elettrica ma rimane folgorato: 32enne morto sul colpo.

Il tragico episodio ha avuto luogo nella giornata odierna a Eboli, nel salernitano. Un uomo, 32enne del posto, nel tardo pomeriggio, ha tentato di rubare dei cavi di rami presenti all’interno di una cabina dell’Enel. Il giovane ladro, però, al contatto con il casotto dell’elettricità, è rimasto folgorato. La scossa è stata molto forte da causare il decesso del 32enne.

Dall’incidente è rimasto ferito anche un complice di 27anni che è stato trasportato dai soccorritori d’urgenza in ospedale, dove è ora ricoverato in gravi condizioni. Sul posto sono giunti, anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Inoltre, hanno individuato un terzo complice che, invece, si era dato alla fuga.

I medici, dopo gli accertamenti di rito, hanno riconsegnato la salma della vittima ai familiari su disposizione dell’Autorià Giudiziaria. I due superstiti, invece, dovranno rispondere all’accusa di tentato furto aggravato. Si attendono eventuali aggiornamenti.

