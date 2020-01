By Ciro De Liddo

ANDRIA – Terremoto al Sud: grande spavento, evacuate alcune scuole.

L’evento sismico è stato registrato questa mattina, intorno alle 8.50 dall’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa di magnitudo 2.7 della scala Richter, è stata localizzata a 5 km a sud di Andria, comune pugliese situato a nord di Bari. L’epicentro, invece, è stato individuato a 9 km di profondità.

Dalle prime notizie giunte, non ci sarebbero danni a cose e persona. Pur se non di grande intensità, la scossa superficiale è stata avvertita da moltissimi cittadini. Per tale motivo, molte scuole della zone sono state immediatamente evacuate. Si attendono ulteriori aggiornamenti.

