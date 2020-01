I residenti delle zone non hanno perso tempo a riversarsi per strada non appena avvertita la tremenda scossa

AMERICA – Terremoto devastante tra Cuba e la Giamaica: scatta allerta tsunami. Terribile la scossa tellurica avvertita tra Cuba e Giamaica: il violento terremoto ha raggiunto la potenza di 7.8 ed è stato avvertito anche nella zone limitrofe ai due paesi.

Il sisma è stato avvertito intorno alle 20, ora italiana, e intorno alle 14, ora locale. Al momento non si conosce l’entità dei danni provocati ne tanto meno quante possano essere le vittime. L’allarmante notizia non è giunta da sola perchè è stata diramata l’allerta tsunami per le isole dei Caraibi. Infatti secondo l’Istituto di geofisica nazionale di geofisica e vulcanologia il terremoto è avvenuto a circa 10 km sotto il livello del mare.

Stando alle notizie riportare dai giornali locali, i residenti non hanno perso tempo a riversarsi per strada non appena avvertita la scossa. A Miami gli edifici sono stati fatti evacuare per prevenire qualsiasi tipo di disastro.

