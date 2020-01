Terrore a Qualiano, uomo minaccia di lanciarsi nel vuoto: bloccato dai carabinieri

QUALIANO – Un uomo sta minacciando di lanciarsi nel vuoto dalla sua abitazione in via Di Vittorio.

Sul posto dove è arrivato anche il sindaco Raffaele De Leonardis ci sono i carabinieri, un’ambulanza e i vigili del fuoco che hanno montato un gonfiabile per attutire l’eventuale caduta dell’uomo.

I carabinieri stanno tentando di far ragionare l’uomo e convincerlo a desistere dall’intenzione di togliersi la vita.

AGGIORNAMENTO ore 23 – I carabinieri sono riusciti a fare irruzione nell’abitazione dell’uomo e lo hanno bloccato. Era da solo in casa e mentre veniva intrattenuto sul suo balcone, i militari sono riusciti ad entrare. In questi momenti lo stanno ascoltando e presumibilmente verrà traportato via in ambulanza.

Ancora ignote le ragioni che stavano portando l’uomo all’insano gesto.