Tragedia a Formia: uccide la cugina e il marito e poi si toglie la vita nel palazzo di famiglia

FORMIA – Tre cadaveri sono stati a Formia, in provincia di Latina, in pieno centro, nella zona di piazza Mattei. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. In un primo momento non era chiaro se si trattasse di un omicidio o di un omicidio-suicidio.

I carabinieri infatti hanno trovato i corpi senza vita di un uomo e una donna ed hanno ipotizzato che potesse trattarsi di un nuovo caso di omicidio suicidio. Poi con il passare dei minuti è emerso dalle indagini che- come riporta ilmessaggero.it- la coppia era stata uccisa da un parente, sembra un cugino, che poi si è tolto la vita.

L’episodio è avvenuto nella centralissimia piazza Mattei, nel palazzo di famiglia al civico 39 dove la coppia viveva al primo piano e il cugino al secondo, mentre gli altri appartamenti sono liberi. Secondo la ricostruzione degli investigatori l’uomo è sceso, ha sparato e ucciso marito e moglie, poi è salito a casa e si è tolto la vita.

All’ interno della palazzina sono stati trovati i corpi di due coniugi,sulle scale la Prof. di matematica Fausta Forcina, 60 anni,e nel loro appartamento al primo piano il marito, il professor Giuseppe Gionta, 65 anni. Entrambi conosciuti anche perché docenti all’ Istituto Comprensivo Dante Alighieri. Sembra che ad ucciderli sia stato il cugino della donna Pasquale Forcina,64 anni, che poi si sarebbe suicidato nel suo appartamento al piano di sopra. Sul posto carabinieri, polizia e Guardia di Finanza. Sopraggiunto anche il magistrato da Cassino. Al lavoro la Scientifica. A spingere l’ uomo ad un simile gesto potrebbe essere stata una questione di eredità. Sul posto è arrivata la sindaca Paola Villa.