Tragedia a Melito, Michele, 20 anni, muore improvvisamente

MELITO – Città in lutto per la morte di Michele Pellecchia, detto ‘O’Biond’. Il 21enne è morto improvvisamente a seguito di un infarto.

Uno scherzo del destino che dopo 18 anni si è ripetuto nella famiglia Pellecchia. All’età di 3 anni Michele ha perso il papà nello stesso modo

Faceva il meccanico e questa mattina , come al solito, si era recato a lavoro. Una tragedia che ha sconvolto amici e parenti. Tanti i messaggi di cordoglio per il ragazza, una sua amica ha scritto: “Ma come faccio? Ad accettare tutto questo ti ho sentito stamattina dicendomi ke andavi a lavoro e ora,? Dv sei ora ? Non puoi kapire ke vuoto hai lasciato dentro di me .. mi mancherà tutto di te .. Ma soprattutto mi mancherai Tu ..SEI IL MIO CUORE .MIKMIO”