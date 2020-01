By Alessandra Chianese

Ancora non sono state rese note le cause del decesso: sui fatti c’è la massima riservatezza

Tragedia a Napoli: 21enne campano trovato morto in un albergo

NAPOLI – Tragico episodio quello accaduto nella mattinata di ieri a Napoli: un giovane di 21 anni, M.C., è deceduto mentre si trovava all’interno di un albergo. Residente ad Ascea, i suoi genitori si occupano di attività commerciali, sia nel centro che nella zona di Ascea Marina.

Il giovane si trovava da alcuni giorni a Napoli: la notizia della sua morte ha letteralmente sconvolto coloro che lo conoscevano. Come riporta “Info Cilento”, sono intervenuti i carabinieri di Vallo della Lucania, contattati dai militari dell’arma del territorio napoletano. Ancora non sono state rese note le cause del decesso: sui fatti c’è la massima riservatezza.

E’ stata disposta l’autopsia sul cadavere del 21enne.