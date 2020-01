Tragedia ad Aversa. Accusa un dolore al petto e va in ospedale: muore a 40 anni

AVERSA – E’ stata aperta un’inchiesta ed è stata disposta l’autopsia sul corpo di Antonio Landolfo, l’uomo di 40 anni, originario di Grumo Nevano, morto nell’ospedale Moscati di Aversa dove si era recato dopo aver accusato un malore al petto.

Una volta giunto in ospedale però, per motivi non ancora chiari, le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate e il 40enne è deceduto nel pomeriggio. Stando a quanto si apprende l’uomo era cosciente e vigile quando è giunto in Pronto Soccorso. Ora la decisione della Procura di aprire un’inchiesta per far luce sul decesso di Antonio Landolfo: inoltre è stata disposta l’autopsia sulla salma del 40enne per chiarire quali siano state le cause della morte.

