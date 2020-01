Tragedia dell’Epifania: Antonietta muore a 43 anni a causa di un male incurabile

CARINARO – Tragedia quella che si è consumata poche ore fa nella comunità di Carinaro dove dopo una lunga battaglia, è venuta a mancare Antonietta Russo di 43 anni.

Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno giungendo ai familiari. Tra le testimonianze più sentite, secondo quanto riporta il sito Edizione Caserta, quella del vice presidente della Pro loco Giuseppe Barbato.

“Carinaro perde un’altra sua figlia: è da poco giunta la triste notizia che Antonietta Russo non c’è più. Nei giorni scorsi avevamo tutti sperato in una possibile ripresa delle sue condizioni di salute: chi con una preghiera chi lasciando un messaggio per la sua precaria condizione non tanto buona sul nostro gruppo Carinarese affinché si potesse risolvere ed invece è arrivata la notizia della sua dipartita. Non ci sono parole: non è possibile morire a 43 anni. Al caro marito Gianuario, alla cara Madre Maddalena, ai Germani Anna Maria, Raffaele, Maurizio, Patrizio, Concetta Russo, Giuseppina, Eufemia , Luigi, Sergio e Italia, e ai familiari tutti la mia vicinanza e le sentite condoglianze. Riposa in pace cara amica mia Antonietta”