By redazione

Tragedia in città: 60enne si toglie la vita, trovato il corpo appeso alla tromba delle scale

BATTIPAGLIA (SA) – Tragedia a Battipaglia dove un uomo di 60 anni si è tolto la vita impiccandosi nelle scale della palazzina dove abitava. in una traversa di via Olevano. Sul posto i carabinieri che hanno costatato il decesso dell’uomo dopo essere stati allertati dai vicini di casa del 60enne. Il cadavere è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale di Battipaglia per effettuare l’esame esterno.

FONTE: ILMATTINO.IT