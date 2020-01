Gli inquirenti sono al lavoro per capire le cause della caduta

Tragedia in città, giovane cade dal balcone di casa: muore in ospedale

CAVA DE’ TIRRENI – Tragedia quella che è avvenuta intorno alle 11:00 di questa mattina a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno. Un giovane di 33 anni è precipitato dal balcone della propria abitazione sita in via Ernesto di Marino. Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri insieme al personale medico del 118 che ha provveduto a trasportare il giovane al pronto soccorso dell’ospedale Maria SS. Incoronata dell’Olmo in codice rosso.

Nonostante il ricovero però, i medici nulla hanno potuto, troppo gravi le ferite riportate dal 33enne che è deceduto all’interno del nosocomio salernitano. Ora, secondo quanto riporta il sito Ulisseonline, gli inquirenti sono al lavoro per capire le cause della caduta, se sia sia trattato di incidente o addirittura dell’estremo gesti.

