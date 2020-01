Tragedia in ospedale, Alessia muore a 13 anni per una terribile malattia

NAPOLI – Il cuore di Alessia ha cessato di battere al Santobono, la piccola ha lottato come una leonessa contro l’ atrofia muscolare. La comunità di Sant’Egidio del Monte Albino è rimasta sconvolta dalla notizia annunciata tramite un post su Facebook dal sindaco Nunzio Carpentieri.

Il primo cittadino ha scritto: “Quest’oggi alle 14.00, all’Ospedale Santo Bono di Napoli, si è spenta la giovane vita di Alessia Aurucci, nostra piccola concittadina malata di atrofia muscolare spinale. È una notizia per me e per tutti noi triste e dolorosa. La nostra comunità ha da sempre considerato Alessia come sua figlia, adottandola e provando in qualunque modo a sostenerne le necessità. Lo hanno fatto le Istituzioni a qualunque livello, facendosi carico delle esigenze della piccola e della sua famiglia. Lo hanno fatto le tante associazioni del territorio, che si sono spese con generosità per alleviare le sofferenze di Alessia e consentirle una vita dignitosa. Lo hanno fatto la ALS, i medici, gli operatori sanitari. Lo ha fatto addirittura l’ENEL, impegnandosi attraverso i suoi operai per garantire la continuità delle prestazioni e la sicurezza delle apparecchiature medicali e di assistenza. Lo hanno fatto tanti semplici cittadini. Insomma, tutti noi abbiamo provato, in ogni momento, ad essere vicini ad Alessia.

Oggi purtroppo lei non ce l’ha fatta. Se n’è andata circondata dall’affetto e dall’amore di papà Nino e mamma Marianna, cui, a nome di tutta la città di Sant’Egidio del Monte Albino, mi stringo in un affettuoso e commosso abbraccio. È un giorno triste per tutti noi, ai quali Alessia, in questi anni, ha insegnato cosa siano l’amore per la vita e per il prossimo. Ciao Alessia”.