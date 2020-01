Tragedia nel napoletano: 19enne accusa un malore e muore. I testimoni: “ambulanza arrivata dopo un’ora”

SAN GIORGIO A CREMANO – Tragedia questa mattina a San Giorgio a Cremano, nel napoletano, per la morte di una ragazza di 19 anni colta da malore. L’episodio è avvenuto in via Principe dei Liguori a San Giorgio a Cremano. Polemiche da parte dei familiari e dei residenti della zona per i tempi nei soccorsi. “L’ambulanza – raccontano gli abitanti – è arrivata dopo circa un’ora. La ragazza sembrava ancora viva quando sono arrivati i soccorsi”. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, Polizia e Carabinieri, e si è in attesa dell’arrivo del magistrato di turno.

La giovane, figlia di un noto esercente della zona, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe sentita male attorno alle 11.30 di stamattina, mentre era in casa con altri familiari. Si sarebbe allora adagiata sul letto e ad accorgersi del malore sarebbe stata la madre. L’ambulanza, invece, raccontano dei testimoni oculari, sarebbe arrivata intorno alle 12.30, quindi quasi un’ora dopo la prima richiesta di soccorso. Circa un mese fa, la ragazza sarebbe stata sottoposta ad un intervento chirurgico di riduzione della bocca dello stomaco. Ancora incerte le cause del decesso. Tra le ipotesi circolate, quella di uno choc anafilattico, perché la giovane avrebbe avuto difficoltà a respirare.

“Dopo la chiamata al 118 e ripetuti solleciti – raccontano i residenti – la prima ambulanza è arrivata dopo quasi un’ora, sembra dal presidio di Marigliano. Subito dopo, è arrivata anche una seconda ambulanza dall’Asl Napoli 1. Questa zona – proseguono – fa parte del territorio dell’Asl Napoli 3 Sud, ma di solito le ambulanze arrivano o da San Giovanni a Teduccio o dall’Ospedale del Mare. Il decesso è avvenuto attorno a mezzogiorno e mezza”.

FONTE: FANPAGE.IT