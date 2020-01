Tragedia nel napoletano, giovane mamma partorisce neonato morto: nei guai due medici

By Giovanna Iazzetta

SAN GIUSEPPE VESUVIANO – Partorisce un neonato senza vita; due medici di Sarno sono indagati. La giovane mamma, 23 anni, aveva avuto delle perdite e dei dolori, accompagnata al pronto soccorso dal marito le fu detto che andava tutto bene e che c’era solo una piccola infezione.

L’indomani la tragedia, quando la ragazza sentiva che il piccolo in grembo non faceva più alcun movimento. Il tracciato evidenziò che il bimbo era morto. La procura di Nocera Inferiore, su quanto accaduto il 9 novembre scorso, all’ospedale di Sarno Villa Malta, attende l’esito dell’autopsia dopo la denuncia presentata dai genitori, una coppia di San Giuseppe Vesuviano, assistita dal legale di fiducia, Nadia Mohamed Taha. I risultati dell’esame svolto sul feto del piccolo saranno depositati entro metà febbraio. Due sono i medici indagati per omicidio colposo: il ginecologo di fiducia della coppia, che svolgeva la sua funzione anche all’ospedale di Sarno e un medico dello stesso presidio.

La giovane coppia ha deciso di sporgere denuncia sull’accaduto, chiedendo che vengano accertate eventuali responsabilità sulla morte del figlio. I genitori del piccolo, lei di 23 anni e lui di 26, non avevano mai ravvisato alcun problema durante la fase della gravidanza.

