Tragedia nel napoletano: uomo trovato morto in auto, forse a causa di un malore

SAN GIORGIO A CREMANO – Tragedia nel primo pomeriggio di oggi a San Giorgio a Cremano. Un uomo anziano è stato trovato morto all’interno della sua auto. E’ accaduto in via Botteghelle, nelle immediate vicinanze della caserma militare. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, avvertiti da un passante, ma, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. La morte, molto probabilmente, è stata causata da un malore.

Resta aggiornato con le notizie de ilmeridianonews.it, seguici su FACEBOOK, clicca QUI