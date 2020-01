By Ciro De Liddo

In corso le indagini dei carabinieri per poter ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, ancora sconosciuta

Tragedia nel pomeriggio: 79enne precipita dal balcone, muore poco dopo in ospedale

CAVA DE’ TIRRENI – Tragedia nel pomeriggio: 79enne precipita dal balcone, muore poco dopo in ospedale.

Il tragico episodio ha avuto luogo nella giornata di oggi a Cava De’ Tirreni. Nella frazione dei Pianesi, un 79enne del posto è precipitato dal balcone di casa cadendo nel vuoto per circa 10 metri. L’uomo schiantandosi al suolo non ha perso subito la vita e all’arrivo dei paramedici del 118 è stato trasportato all’ospedale più vicino.

Nonostante i diversi tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto nel pomeriggio a causa delle profonde e gravi ferite riportate. Come riportato da fonti locali, sul posto del sinistro sono giunti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per cercare di fare chiarezza sulla dinamica dei fatti. Infatti, non è ancora chiara la causa che ha portato l’uomo a precipitare nel vuoto. Si attendono eventuali aggiornamenti.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK