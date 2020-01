By redazione

L’uomoè deceduto dopo settimane di agonia. Dramma in città

SANT’ANASTASIA- E’ morto oggi l’operaio caduto da un’impalcatura a Santa Anastasia, al Parco Boschetto.

L’uomo aveva 54 anni ed era padre di due figli. Residente a Somma Vesuviana, si è spento dopo circa tre settimane di ricovero all’ospedale del mare.

Non èstata ancora decisa la data dell’ultimo saluto. In città tutti ricordano la vittima come un uomo dedito al lavoro e alla famiglia. Sotto choc tutti coloro che lo conoscevano.

