Tragico incidente nel napoletano: Lucia si schianta con l’auto e muore davanti al figlio

ISCHIA – Incidente mortale ieri sera a Forio d’Ischia, in località Cavallaro. Lucia Del Sole, 82enne di Casamicciola Terme, è infatti deceduta in un tragico impatto. La donna era in compagnia del figlio. Non gravi le condizioni dell’uomo. Lucia è deceduta sul colpo.

Da comprendere le cause del decesso e non è escluso che il conducente del veicolo sia stato colto da malore prima di essere vittima dell’incidente stesso. La donna avrebbe perso il controllo del veicolo mentre muoveva in direzione Forio. Lo schianto nella curva del parcheggio “Mattera Bus” contro muro di pietre.

Il pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Napoli ha disposto il sequestro della Fiat 600 e della salma di Lucia per il necessario esame autoptico.

Flavio Del Sole resterà ricoverato al Rizzoli prima di essere assegnato ai servizi sociali quasi 50enne, è vittima di psicosi senza parenti prossimi. L’uomo non ha riportato danni. I funerali di mamma Lucia dopo l’esame autoptico

L’impatto violentissimo non ha dato scampo alla sfortunata, rimasta incastrata nelle lamiere della vecchia Fiat 600. Le operazioni di recupero del corpo sono state lunghe ed articolate. Vano l’intervento sul posto dei sanitari del 118, la vittima era ormai esanime. Sul posto le autorità e le forze dell’ordine, Polizia e Carabinieri per i rilievi e le procedure di rito. Nello schianto sono stati danneggiati e tranciati alcuni cavi della linea idrica che ha reso ancor più difficile il recupero.

FONTE: ILDISPARIQUOTIDIANO.IT

IMMAGINE DI REPERTORIO