Tragico incidente sulla statale, un morto e traffico paralizzato

BENEVENTO – Tragico incidente quello che si è consumato sulla statale 372 “Telesina” a Benevento. A scontrarsi un autoarticolato ed una vettura. Nel terribile impatto, una persona ha perso la vita. La strada è provvisoriamente chiusa al transito in direzione Caianello a causa di un incidente in località Solopaca (km 46,200), in provincia di Benevento. Sono in corso le cause di accertamento del sinistro.

La circolazione è deviata sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria a Paupisi per i veicoli provenienti da Napoli, mentre con uscita obbligatoria a Solopaca per quelli provenienti da Benevento. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

FOTO DI REPERTORIO

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui