Tragico incidente sulla superstrada: Jlenia muore a 46 anni

FORMIA – Tragedia sulla superstrada Formia-Cassino, nel tratto di strada tra Minturno e Spigno Saturnia: Jlenia Macari, 46enne, è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto intorno alle 19:30 nella giornata di ieri.

Il sinistro è avvenuto tra tre vetture. L’impatto è stato molto violento tanto da determinare l’immediato decesso della donna: la vittima si trovava a bordo della propria vettura, una Citroen C3, rientrando a casa da lavoro. Improvvisamente, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro un’Audi station wagon, guidata da un 36enne, e una Volkswagen Tiguan, il cui conducente era un 46enne.

Prontamente sul posto sono giunti i soccorsi ma purtroppo per Jlenia non c’è stato nulla da fare: lo schianto è stato talmente forte da determinarne la morte sul colpo. Gli uomini del 118 hanno estratto i feriti dalle loro auto, grazie all’aiuto dei vigili del fuoco, trasportandoli presso l’ospedale di Formia. Attualmente, non risultano in pericolo di vita.

Sul posto sono giunti i carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti. La salma di Jlenia sarà sottoposta all’autopsia.

