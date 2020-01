Il tratto di strada in cui è avvenuto l’incidente è stato per qualche ora chiuso. Traffico in tilt

AVELLINO/NAPOLI – Tragico schianto tra auto e tir: un morto.

Il tracigo incidente ha avuto luogo sulla A16 Napoli Canosa, questa mattina, intorno alle 8. Un’auto ha impattato, per motivi ancora da chiarire, contro un tir. Lo schianto violento ha causato la morte del conducente della vettura, le cui generalità non sono ancora note. Il mezzo pesante, invece, ha disperso parte del carico sulla carreggiata.

Sul luogo del sinistro, sono subito intervenuti i paramedici del 118 che nonostante le manovre di rianimazione non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’automobilista. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e i Vigili del Fuoco. Chiuso il tratto di strada tra Tufino e il bivio con la A30 in direzione Napoli.

A causa della chiusura di un tratto di autostrada si è registrata una lunga coda di traffico che in questi minuti potrebbe sbloccarsi. Infatti, pochi minuti fa, intorno alle 10 il tratto di strada è stato riaperto. Si attendono aggiornamenti sulla vicenda.

FOTO DI REPERTORIO

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK