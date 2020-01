SALERNO – E’ stato trovato riverso a terra, senza vita, all’imbocco di una traversa di via Amalfitana a Pagani, con ferite da arma da taglio sul corpo.

Pare trattarsi di un polacco, di età compresa tra i 45 e i 50 anni, l’uomo non aveva con sé i documenti di riconoscimento. Le forze dell’ordine hanno dovuto effettuare una serie di accertamenti per poter verificare la su identità. Nessuna certezza, al momento, sulle cause della morte. L’uomo indossava ancora gli abiti da lavoro e presentava una ferita presumibilmente da taglio al lato destro del petto. Vicino al corpo presente anche un zaino rosso e i guanti da carpentiere. Inizialmente si pensava all’omicidio ma nelle ultime ore questa ipotesi è stata rivalutata: non si esclude che possa trattarsi anche di un evento accidentale, ma i carabinieri non escludono alcuna pista. Infatti, stando alle prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata solita farsi notare in strada in stato di ubriachezza, elemento che sarà sciolto solo dopo ulteriori rilievi del caso.

Infatti pare che gli inquirenti stanno dirigendo le proprie indagini su quest’ultima pista. Il tipo di ferite da arma da taglio rinvenute sul corpo dell’uomo farebbero, infatti, ipotizzare anche cause diverse dall’accoltellamento.

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui