By Antonio Miele

L’uomo è morto in seguito alla caduta a causa delle gravi lesioni riportate

BATTIPAGLIA – Uccise il marito lanciandolo dalla finestra: 4 anni di carcere. La tragedia avvenne nel lontano 2017 a Battipaglia, dove Marianna Imparato, 42enne della provincia di Salerno, ha spinto il marito dalla finestra facendolo precipitare giù.

La donna è stata arrestata poi dai carabinieri del comune per omicidio preintenzionale. La vittima, il 40enne Ernesto Manzo, non è morto sul colpo ma in seguito alle numerose gravi ferite che ha riportato. L’omicida è stata tradotta al carcere di Salerno dove avrà da scontare 4 anni e 5 mesi di pena.

