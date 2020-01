Ucciso a 7 anni dal patrigno: un parco giochi, una fiaccolata ed una messa per ricordarlo

CARDITO/POMPEI – Un anno fa, a Cardito, venne ucciso dal patrigno, a soli 7 anni, il piccolo Giuseppe Dorice. Ieri sera i cittadini del comune in provincia di Napoli sono scesi in piazza per una fiaccolata per ricordarlo ed inoltre è stato intitolato a lui un parco giochi. Prima dell’evento, nel pomeriggio, si è svolta una messa in suffragio dello sfortunato bambino. «La tragica fine del piccolo Giuseppe – ha detto il vescovo di Aversa Angelo Spinillo, durante l’omelia – è il segno che troppo spesso l’umanità brancola nel buio. Un popolo che cammina nelle tenebre, e non vede la luce di Dio. A distanza di un anno da quella tragedia che ha segnato la nostra comunità sarebbe facile dare giudizi di condanna. Ma questa sera dobbiamo aprire gli occhi alla Luce di Dio, e prestare il nostro cuore e il nostro agire al prossimo, per evitare che quello che è accaduto possa di nuovo accadere»

In serata ha poi avuto luogo la fiaccolata che si è svolta silenziosa e si è fermata nei pressi dell’abitazione della vittima, in Via Marconi, per poi giungere in Via Molino, dove il sindaco di Cardito ha inaugurato un parco giochi intitolato a Giuseppe Dorice.

“È passato un anno, ma nella nostra comunità quella atroce ferita è dolorosamente ancora aperta e che non dimenticheremo più- ha detto il Sindaco di Cardito, Giuseppe Cirillo – Non abbiamo dimenticato le sorelline di Giuseppe, Noemi ed Erminia, la cui sorte ci sta a cuore. Abbiamo voluto fortemente questa commemorazione per non dimenticare, e l’area giochi intitolata a questo povero bambino servirà a questo”.

Questa sera, inoltre, alle 18:30, presso la Parrocchia San Giuseppe, in via Aldo Moro, vi sarà un’altra messa in suffragio del piccolo Giuseppe, questa volta a Pompei.

Per quell’atroce delitto sono in carcere ed in attesa di giudizio sia il patrigno, Tony Essobtì Badre, che la madre, Valentina Casa.