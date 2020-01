U&D, Armando contro Juan Luis: “Fai la bella vita con il reddito di cittadinanza”

Non è una bella situazione quella in cui si trova il corteggiatore napoletano di ‘Uomini e Donne’ Juan Luis Ciano. Approdato nel programma qualche mese fa aveva conquistato tutti con la sua storia; una vita per niente facile aveva perso la figlia, 25enne, i un brutto incidente stradale, la sorella morta di tumore e in fine la delusione d’amore causata da una donna di Sant’Antimo.

Proprio riguardo a ciò l’uomo aveva dichiarato di essersi trasferito nella città della provincia di Napoli per amore di quest’ultima. Era arrivato a ‘Uomini e Donne’ per conoscere Gemma Galani ma in realtà, stando agli ultimi risvolti delle ultime puntate, pare essere tutto frutto di una scommessa. Infatti la Galani avrebbe ammesso: “Tu sei qua per una scommessa. Quale sarebbe? Lo ha scritto il tuo amico, lo stesso del quale mi hai parlato. Hai tante cose da nascondere. Sei un bluff, hai sottovalutato la mia intelligenza. Pensavi che io fossi infatuata e non capissi più niente. Volevi che io venissi a Napoli a fare le serate con te e con la tua amica che si occupa di eventi”.

Ma la cosa più sconcertante è stata la dichiarazione di Armando Incarnato, che lo aveva già accusato di corteggiare la sorella: “Vivi col reddito di cittadinanza. Come facevi a portarle nei locali migliori di Napoli?”.