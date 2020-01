By Alessandra Chianese

Vigilantes travolto dal cancello: corsa in ospedale, è grave

TEVEROLA – Violento incidente nella notte a Teverola, precisamente nella zona industriale: un vigilantes è rimasto ferito gravemente a causa di un cancello della ditta presso cui lavorava, che lo ha letteralmente schiacciato.

Da chiarire la dinamica dei fatti: secondo una prima ricostruzione, mentre il cancello si stava chiudendo, sarebbe uscito fuori dai binari, travolgendolo.

Come riporta “Edizione Caserta”, l’uomo è stato trasferito presso l’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa: attualmente è ricoverato presso la struttura ma non risulta in pericolo di vita. Ha riportato alcune contusioni e una frattura.

