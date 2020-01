Villaricca, la Siani presa di mira dai ladri: questa notte l’ennesimo raid

By Daniele Bahri

Ad inizio mese i balordi avevano portato via diversi computer dalla sala di informatica

VILLARICCA – Dopo neanche un mese i malviventi hanno fatto di nuovo irruzione all’interno della scuola media Giancarlo Siani di Villaricca, nei pressi del bar Elite. Questa notte i balordi si sono intrufolati all’interno dell’istituto ed hanno portato via un computer ed una chitarra. Bottino misero ma i danni sono molto più significativi.

I ladri infatti, prima di lasciare la scuola e dileguarsi nelle campagne vicine, hanno distrutto porte, strumenti musicali e distributori automatici causando danni per diverse migliaia di euro.

Sul posto i carabinieri della stazione di Villaricca che hanno avviato le indagini per risalire agli autori dell’ignobile gesto. Le lezioni si stanno svolgendo regolarmente, non si segnala nessun disagio per gli studenti.

