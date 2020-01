Villaricca, si rinnova la magia del presepe vivente: in tanti alla Tenuta Tambaro

VILLARICCA – Una magia che si ripete, quella del presepe vivente di Villaricca giunto alla sua quarta edizione, la seconda da quando è stata scelta come location la Tenuta Tambaro di via Bologna. Canti, recitazione e spirito natalizio per un appuntamento che ha visto tantissimi cittadini di Villaricca, e non solo, sfidare il freddo per ammirare la rappresentazione dei giovani della parrocchia San Giovanni Paolo II di don Francesco Cerqua.

Scene impreziosite anche dalla presenza degli animali della Tenuta Tambaro, che è anche fattoria didattica e scuola di equitazione, come illustrato dalla titolare Antonietta Ferrante. Con lei, ai nostri microfoni, il parroco don Francesco e l’assessore a cultura ed eventi per il comune di Villaricca Loredana Granata, con il sindaco Rosaria Punzo che ha sottolineato l’importanza di un lavoro sinergico soprattutto in periodi di difficoltà come quello che dal punto di vista economico sta attraversando l’ente da lei amministrato.

Ecco il servizio:

Presepe vivente Villaricca 🌟VILLARICCA, SI RINNOVA LA MAGIA DEL PRESEPE VIVENTE: IN TANTI ALLA TENUTA TAMBAROLEGGI ▶️ http://bit.ly/PresepeVillaricca Geplaatst door Il Meridiano News op Dinsdag 7 januari 2020

